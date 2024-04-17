طقس استثنائي يربك حركة الطيران في الإمارات

تشهد حركة الطيران في الإمارات اضطرابات كبيرة، بسبب الأحوال الجوية السيئة وهطول الأمطار الغزيرة.

وطلبت مطارات دبي من المسافرين عدم التوجه إلى المطار إلا في حالات الضرورة القصوى، بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأربعاء.

وبحسب الوكالة، ذكرت مطارات دبي، وجود تأخير في جدول الرحلات وتحويلات في مسار عدد آخر منها بشكل مستمر، مشيرة إلى ضرورة التواصل مباشرة مع شركة الطيران الخاصة بكل مسافر للحصول على آخر مستجدات حول حالة الرحلة.

وأوضحت مطارات دبي، أنها تعمل جاهدة على إعادة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن في ظل هذه الظروف الصعبة.

وفي سياق متصل، أعلنت طيران الإمارات تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من دبي اعتباراً من الساعة 8:00 من صباح اليوم الأربعاء 17 أبريل، وحتى منتصف ليل يوم 18 أبريل، بسبب التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وظروف الطرق.

وأوضحت أنها تواصل إنجاز إجراءات المسافرين الذين يصلون إلى دبي ومسافري رحلات الترانزيت.