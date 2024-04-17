أسعار النفط تتراجع وسط قلق إزاء الطلب العالمي

شهدت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، تراجعًا وسط قلق إزاء الطلب العالمي بسبب ضعف الزخم الاقتصادي في الصين وتضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المدى القريب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو سبعة سنتات، أو ما يعادل 0.1%، إلى 89.16 دولارًا للبرميل، وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو 10 سنتات، أو 0.1%، إلى 85.26 دولارًا للبرميل.

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وتراجعت أسعار النفط منذ بداية الأسبوع إذ ضغطت أوضاع اقتصادية غير مواتية على معنويات المستثمرين، مما حد من مكاسبه الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وسط ترقب لكيفية رد إسرائيل على الهجوم الذي شنته إيران عليها مطلع الأسبوع.