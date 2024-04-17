“الوطنية للبناء” توقع اتفاقية تجديد تسهيلات مصرفية بـ85 مليون ريال من “الإنماء”

أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية تجديد التسهيلات المصرفية الممنوحة من مصرف الانماء، بقيمة 85 مليون ريال، لمدة 9 أشهر دوارة.

وأوضحت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، في بيان عبر “تداول السعودية” أن الاتفاقية متوافقة مع الضوابط الشرعية، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابلها عبارة عن كفالة غرم وأداء بنفس شروط التسهيلات والأحكام المعتمدة مسبقًا من البنك.

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وذكرت أن الهدف من التسهيلات هو تمويل متطلبات رأس المال العامل، لافتة إلى تم استكمال التواقيع اللازمة واستلام نسخة من الاتفاقية أمس الثلاثاء.