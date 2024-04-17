القنصلية السعودية في دبي تدعو المواطنين المتضررين بسبب الأمطار للتواصل معها

دعت القنصلية السعودية في دبي، المواطنين المتضررين من الحالة المطرية في الإمارة والإمارات الشمالية، للتواصل معها عبر هاتف الطوارئ لشؤون السعوديين أو عبر تطبيق “واتس آب”.

وقالت القنصلية السعودية في دبي، عبر حسابها على موقع “إكس” (تويتر سابقًا): “نظرًا لاستمرار الأحوال الجوية المتقلبة والحالة المطرية الشديدة التي تمر بها إمارة دبي فعليه ستكون أبواب القنصلية مغلقة اليوم الأربعاء وفي الحالات الطارئة يمكنكم التواصل على هاتف طوارئ شئون السعوديين”.

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واتاحت القنصلية رقم (00971504522258) لطوارئ شئون السعوديين، وهو نفس رقم “واتس آب”.