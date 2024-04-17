ثعبان يعطّل قطارا في اليابان 17 دقيقة

تسبب ثعبان مساء أمس الثلاثاء بتعطيل حركة قطار تابع لشبكة “شينكانسن” من القطارات فائقة السرعة في اليابان، لمدّة 17 دقيقة، وذلك بعد أن نبه أحد الركاب عناصر الأمن بوجوده في أحد عربات القطار.

ويُعدّ هذا الحادث نادراً للغاية، حيث تُعرف شبكة “شينكانسن” بدقتها المعهودة ومواعيدها المُنتظمة.

وبحسب الناطق باسم شركة السكك الحديد المركزية اليابانية، فإنّ طول الثعبان بلغ 40 سنتيمتراً، ولم يتّضح بعد ما إذا كان ساماً وكيف تمكّن من الوصول إلى داخل القطار.

وأكّد الناطق أنّ “من الصعب أن تتسلق الثعابين البرية القطارات. ونحن نعتمد قواعد تحظر على الركاب إدخال الثعابين إلى قطارات شينكانسن”، مضيفاً “لكننا لا نفتّش في أمتعتهم”.

وكان من المقرر أن يُكمل القطار مساره نحو أوساكا، لكنّ الشركة قررت استخدام قطار مختلف، مما تسبب في تأخير الرحلة لنحو 17 دقيقة.

ولحسن الحظ، لم تقع أي إصابات أو حالات ذعر بين الركاب.

ويُسمح لركاب قطارات “شينكانسن” باصطحاب حيوانات أليفة صغيرة مثل الكلاب والقطط والحمام، لكنّ الثعابين ممنوعة بشكلٍ قاطع.