مناورات عسكرية أمريكية فلبينية على خلفية التوترات مع الصين

تجري القوات الفلبينية والأمريكية مناورات عسكرية مشتركة، الأسبوع المقبل، على خلفية التوترات البحرية مع الصين.

ومن المقرر إغراق سفينة مستهدفة خلال المناورات العسكرية المشتركة، واستعادة جزيرة والإبحار في المياه المواجهة لبحر الصين الجنوبي.

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بدوره، قال الكولونيل مايكل لوجيكو، وهو أحد المنظمين، اليوم الأربعاء، إن التدريبات “ستظهر استعدادنا القتالي، وستبرز قابلية التشغيل البيني للقوات المسلحة الأمريكية والفلبينية”، حسبما نقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء.

وسيتم إجراء المناورات الرئيسية في المناطق الفلبينية الواقعة بالقرب من تايوان وبحر الصين الجنوبي، حيث تخوض مانيلا وبكين نزاعًا إقليميًا متوترًا بشكل متزايد.