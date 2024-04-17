“ريف السعودية”: 10584 مستفيدًا من دعم 140 مليون ريال لقطاع العسل

وصل إجمالي الدعم المقدّم لقطاع العسل منذ عام 2020م وحتى الآن، إلى 140 مليون ريال، استفاد منها 10584 مستفيدًا في جميع المناطق الريفية بالسعودية.

وأوضح برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، أن أكثر المناطق المستفيدة من دعم البرنامج هي، عسير، وحائل، ومكة المكرمة، والباحة.

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وأشار البرنامج، إلى أن كمية إنتاج العسل في السعودية بلغت 3120 طنًا خلال العام الماضي، بزيادة بنسبة 41% عن عام 2021م.

ويستهدف برنامج “ريف السعودية” الوصول إلى إنتاج 7.5 ألف طن في السنة بحلول عام 2026م.

وأكد البرنامج دعمه لعدد من المشاريع الحيوية في قطاع العسل، بهدف زيادة الطوائف المحلية من النحل، للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العسل، إلى جانب تقديم خدمات الفحص والإرشاد للنحالين في المناطق الريفية، للحفاظ على الثروة النحلية في السعودية وحمايتها من الأمراض والآفات.

وأشار البرنامج إلى أبرز المشاريع المنفذة، ومنها، مشروع إنشاء محطات تربية ملكات النحل، وإنتاج الطرود، وذلك في كلٍ من، حائل، ونجران، وجازان، والمدينة المنورة، وتبوك، والطائف.

بالإضافة إلى مشروع توريد 3 مختبرات متنقلة، لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل في المحاجر، وتوريد 4 عيادات متنقلة مع تجهيزاتها، لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل (مرحلة 2)، إلى جانب توريد أدوات النحالة الحديثة، لنشر تقنياتها لدى النحالين، وتشغيل العيادات المتنقلة، لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل.

يُذكر أن برنامج “ريف السعودية” يسعى إلى تحقيق الاستدامة البيئية، وتنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية في المملكة، من خلال تنمية المجتمعات الريفية، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، وتحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، وتعزيز قدراتهم الزراعية.