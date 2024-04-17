إحباط عمليات تهريب وترويج مخدرات في مناطق متفرقة بالسعودية

نجحت الجهات الأمنية في إحباط العديد من عمليات تهريب وترويج المخدرات خلال الساعات الماضية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة وحماية المجتمع منها.

منطقة الباحة:

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، حيث كان يقوم بترويج مادة الحشيش المخدر، وقد تم إيقاف المخالف واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

منطقة جازان:

ضبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، كانوا يقومون بتهريب 240 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وقد تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

منطقة الجوف:

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن في منطقة الجوف، حيث كان يقوم بترويج مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وقد تم إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

منطقة جازان:

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وقد تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.