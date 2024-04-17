قرار أمريكي بزيادة رسوم على واردات صينية 3 أضعاف

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم الصينيين بثلاثة أضعاف منددا بـ”منافسة غير نزيهة” تنعكس سلبا على العمال الأمريكيين، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وحمل البيت الأبيض الأربعاء على “سياسات الصين ودعمها لصناعتي الصلب والألمنيوم”، وفق ما جاء في بيان.

ودعا بايدن الذي يخوض حملة للفوز بولاية جديدة في نوفمبر، ممثلة التجارة الأمريكية إلى “درس زيادة الرسوم الجمركية” المفروضة على قسم من واردات الصلب والألمنيوم الصينيين والبالغة حاليا متوسط 7,5% “بثلاثة أضعاف”.

كما أفاد البيت الأبيض عن فتح تحقيق حول “ممارسات الصين غير النزيهة في مجالات بناء السفن والنقل البحري والنشاطات اللوجستية”.

وسيتولى مكتب ممثلة التجارة الأمريكية التحقيق الذي يأتي استجابة لطلب عدد من الهيئات النقابية في هذا القطاع التي تندد بسياسات صينية “أكثر عدوانية وتدخلا من أي بلد آخر”.

وأكد البيت الأبيض أن “الصلب عنصر أساسي لصناعتنا الوطنية لبناء السفن”.