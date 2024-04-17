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    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

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    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
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    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

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  • 25
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  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

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    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
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    قمة الضيافة المستقبلية

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  • 29 - 30
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    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
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    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

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  • 30 - 2
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    أبريل - مايو

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  • 3 - 5
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فريق التحرير

17 أبريل 2024

“نورة” أول فيلم سعودي يشارك في القائمة الرسمية لمهرجان كان

منوعات
“نورة” أول فيلم سعودي يشارك في القائمة الرسمية لمهرجان كان

حقق الفيلم السعودي “نورة” إنجازاً تاريخياً باختياره للمشاركة في القائمة الرسمية للدورة 77 لمهرجان كان السينمائي المقرر إقامته من 14 إلى 25 مايو 2024.

ويُعدّ “نورة” أول فيلم سعودي يُشارك في قسم عروض “نظرة ما” المخصص للأفلام المميزة من مختلف أنحاء العالم، حيث يُؤكّد هذا الإنجاز على تطور السينما السعودية ونموها المتسارع على الساحة العالمية.

مشاركة الفيلم في مهرجان كان السينمائي تأتي لتؤكد الموهبة الفنية للمخرج السعودي توفيق الزايدي، كما تعكس الدور الفعّال لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي في تمكين المواهب السينمائية الصاعدة في المنطقة.

إشادة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

من جانبه، أشاد مدير مهرجان كان السينمائي “تييري فريمو” خلال الإعلان عن الدورة السابعة والسبعين؛ بالدور المهم الذي يلعبه مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في المشهد السينمائي في المنطقة، وأن ذلك دليل على اهتمام المملكة العربية السعودية بصناعة السينما.

وبدورها، قالت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي جمانا راشد الراشد :”يشكّل اختيار فيلم نورة للمشاركة ضمن مهرجان كان السينمائي اعترافًا بثراء السعودية بالمواهب السينمائية، كما يعكس الدور المحوري لمؤسستنا في دعم هؤلاء المبدعين”.

لحظة تاريخية للسينما السعودية

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة محمد التركي :” إن هذا الاعتراف يمثل لحظة تاريخية للسينما السعودية ومجتمع السينما العالمي مضيفًا نحن فخورون جدًا بتوفيق الزايدي، ونحتفل بهذا الاختيار التاريخي نيابة عن جميع السعوديين، الذين يمكنهم الآن رؤية قصصهم وثقافتهم تحظى بالترحيب على المسرح العالمي”.

الفيلم الروائي “نورة” عرض لأول مرة في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي وحصد جائزة العلا لأفضل فيلم سعودي طويل وتدور أحداثه في المملكة خلال حقبة التسعينيات، وصوِّر بالكامل في مدينة العلا التاريخية وبين صحرائها وأوديتها العريقة، ويجمع نجومًا مثل يعقوب الفرحان وماريا بحراوي وعبدالله السدحان، وهو من إخراج وتأليف وإنتاج توفيق الزايدي.

ويأتي هذا الإنجاز مؤكدًا على دور مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في دعم المشاريع السينمائية الرائدة، عبر برامج مختلفة، على رأسها صندوق البحر الأحمر، الذي قدم دعمه لأكثر من 250 فيلمًا منذ إنشائه عام 2021.

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