للحصول على قرض.. امرأة برازيلية تصطحب جثة عمها إلى البنك

أثارت امرأة برازيلية حالة من الجدل بعد واقعة فريدة من نوعها، إذ اصطحبت معها جثة عمها إلى بنك في مدينة ريو دي جانيرو، بهدف الحصول على قرض شخصي.

حاولت امرأة في البرازيل الحصول على قرض بقيمة 17 ألف ريال برازيلي، ما يعادل 3215 دولارًا أمريكيًا، لكنها فعلت ما يفوق الخيال بهدف الحصول على القرض.

وكشفت وسائل إعلام برازيلية عن مقطع فيديو متداول في البرازيل، لمحاولة المرأة الحصول على قرض وهي تصطحب جثة عمها، الأمر الذي اكتشفه الموظفين في البنك.

حاولت المرأة رفع رأس عمها المتوفي أمام الموظفين، بهدف إقناعهم بأنه الضامن لها، لكن الموظفين شعروا بأن هناك شيئا مريبًا يحدث، وعلق أحدهم عليها بالقول: “لا أعتقد أن هذا قانوني هو لا يبدو بخير، إنه شاحب جدًا”.

ردت المرأة بثبات في البداية بالقول: “لا هو هكذا”، ووجهت حديثه بعد ذلك لجثة عمها قائلة، إن لم تكن على ما يرام، يمكنني اصطحابك إلى المستشفى.

وعادت إلى جثة عمها لتسأله هل تريد العودة إلى المستشفى مرة أخرى؟ في محاولة منها لإقناع الموظفين أنه بخير.

امرأة تأخذ جثة عمها إلى البنك للحصول على قرض في البرازيل! حيث شعر موظفو البنك بأن ثمة شيء مريب يحدث مع المسن فقاموا بالاتصال بالشرطة، وتبين لاحقًا أنه كان ميتاً منذ بضع ساعات قبل إحضاره إلى البنك. pic.twitter.com/vLTyGoHXjU — حول العالم (@OuWrd) April 17, 2024

الشعور بالقليق والريبة دفع أحد الموظفين لتصوير الواقعة، التي سرعان ما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

حاولت المرأة مرة أخرى إقناع الموظفين أن عمها بخير، وسعت للحصول على توقيعه على أوراق القرض، وقالت لجثته: “عمي، هل تسمع؟” عليك التوقيع. لا أستطيع التوقيع نيابة عنك”.

لم يتقنع الموظفون وسارعوا باستدعاء سيارة الإسعاف والشرطة إلى البنك، وتأكد وفاة الرجل البالغ من العمر 68 عامًا قبل ساعات قليلة من نقله للبنك، وألقت قوات الشرطة على المرأة.