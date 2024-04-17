نيوم تُبهر قادة الأعمال في بكين وشنغهاي بفرص استثمارية ضخمة

نظمت شركة نيوم، المشروع العملاق الذي يهدف إلى إنشاء منطقة اقتصادية وسياحية وترفيهية متطورة في المملكة العربية السعودية، جولتها العالمية التعريفية “اكتشف نيوم” في الصين، حيث تم عقد الجولة في مدينتي بكين وشنغهاي، وشهدت حضور أكثر من 500 من قادة الأعمال والصناعة.

انطلقت الجولة في بكين يوم 15 أبريل الجاري، بالتعاون مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين.

وفي 17 أبريل، تم تنظيم جولة أخرى في شنغهاي بالتعاون مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في المدينة.

خلال الجولة، قام مسؤولو نيوم بعرض أهم المنجزات والتطورات التي حققها المشروع حتى الآن، بالإضافة إلى توضيح التفاصيل المتعلقة بالقطاعات المختلفة في نيوم، وأبدت العديد من الشركات اهتمامًا كبيرًا بالفرص الشراكات المستقبلية التي تم عرضها.

شملت الجولة أيضًا منتدى خاص بقطاع الإنشاءات، حيث شاركت أكثر من 100 شركة بناء صينية، كما تم تسليط الضوء في المنتدى على فرص البناء المتاحة في نيوم ومناطقها المختلفة، وتم إلقاء الضوء على التقدم الحالي في مواقع البناء.

أقيم أيضًا عرض خاص بعنوان “اكتشف نيوم: مستقبل يبتكره التصميم”، حيث قدمت تجربة حية للمشاركين لاستكشاف بعض المعالم البارزة في منطقة نيوم، كما تم عرض مدينة “ذا لاين”، وهي مدينة قيد الإنشاء وتمتد على مسافة 170 كيلومترًا، والتي ستشكل مستقبل الحياة الحضرية.

كما تم عرض “أوكساچون”، التي تعيد تعريف المدن الصناعية التقليدية، و”تروجينا”، وجهة نيوم للسياحة الجبلية، و”سندالة”، وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة على البحر الأحمر، والتي ستفتح أبوابها للجمهور في وقت لاحق من هذا العام.