مختص موارد بشرية: الخبرة ليست العنصر الأهم بالسيرة الذاتية

أكد المختص في الموارد البشرية حمود العصيمي، أن الخبرة العملية ليست مهمة في السيرة الذاتية؛ لافتًا إلى أن الجهات الحكومية والخاصة تعتمد على أسلوب المتقدم للوظيفة وليس فقط خبرته.

خلال تصريحات لبرنامج “اليوم”، عبر الإخبارية، تطرق العصيمي إلى مدى أهمية الخبرات العملية بالسيرة الذاتية لحديثي التخرج، وتأثيرها على قرار التوظيف؛ مؤكدًا أن كل الجهات الحكومية والخاصة تعتمد على شخصية وأسلوب المتقدم بغض النظر عن حجم الخبرة.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الشباب الباحث عن وظائف يمتلك الخبرات العلمية والعملية، ورغم ذلك لا يوفق في الحصول على الوظيفة المناسبة بسبب قصور في صياغة وعرض ميزاته النسبية في السيرة الذاتية بطريقة مناسبة وصحيحة.