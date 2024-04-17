“ساما” يعلن بدء التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية اقتصاد

بدأ اليوم الأربعاء، ولمدة ستة أسابيع، التسجيل في النسخة الرابعة من برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية، الذي يهدف إلى توظيف وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الاستثمار.

وأوضح البنك المركزي “ساما”، أن البرنامج صُمّم بالتعاون مع كلية “وارتون” في جامعة بنسلفانيا الأمريكية الرائدة في مجال إدارة الأعمال، ومع نخبة من البنوك ومؤسسات إدارة الأصول العالمية.

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ويتضمن التدريب العلمي والتطبيقي المكثّف في مجالات استثمارية متعدّدة؛ لتقديم تجربة متكاملة من الدورات التعليمية المتقدمة، والخبرات العملية اللازمة للكفاءات الواعدة في مجال الاستثمار.

ويشمل برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية دورة فنية متقدمة، وتدريبًا على رأس العمل مع بنوك وشركات استثمارية عالمية، وبرنامج تدوير وظيفي في البنك المركزي السعودي، للاستفادة من الخبرات في أعمال الاستثمار بإشراف خبراء ومختصين في الأسواق المالية وإدارة الاستثمارات، والعمل في إحدى المجالات الاستثمارية المتخصصة في وكالة الاستثمار بمزايا وظيفية مميزة، إلى جانب توفير مجموعة من البرامج التطويرية المستمرة لصقل المهارات الفنية الاستثمارية.

وأكد “ساما” أن التقديم متاح لكلا الجنسين للاتحاق بالبرنامج، حيث يتطلب أن يكون المتقدم سعوديَّ الجنسية، حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو الإحصاء أو إدارة الأعمال أو التخصصات ذات الصلة من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله.

ومن بين الشروط للتقديم إلى البرنامج إجادة اللغة الإنجليزية، وألّا يتجاوز عمر المتقدم 27 عامًا، إلى جانب اجتياز الاختبارات والمقابلات السلوكية والفنية، علمًا أن التقديم للالتحاق بالبرنامج يتم عن طريق بوابة التوظيف للبنك المركزي السعودي عبر الرابط: https://careers.sama.gov.sa/job-invite/1142/.