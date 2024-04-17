ارتفاع عدد العاملين بالقطاع الخاص في السعودية لأكثر من 11 مليون عامل في مارس 2024

أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) تقريرًا مفصلاً يستعرض أحدث الأرقام حول سوق العمل السعودي في القطاع الخاص خلال شهر مارس 2024.

وبحسب التقرير، فقد شهد القطاع الخاص زيادة في إجمالي عدد العاملين، حيث بلغت أعدادهم 11،244،197 عاملاً خلال شهر مارس، مما يشير إلى النمو المستمر في خلق فرص العمل في هذا القطاع.

وفيما يتعلق بالمواطنين، بلغ إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 2،368،947 شخصًا خلال شهر مارس. ومن بينهم، كان عدد المواطنين الذكور 1،393،226، في حين بلغ عدد الإناث 975،721.

كما بلغ إجمالي عدد المقيمين العاملين في القطاع الخاص 8،875،250، بما في ذلك 8،515،785 رجلاً و359،465 امرأة فقط.

وأوضح التقرير ارتفاع نمو وظائف المواطنين خلال شهر مارس 2024، حيث انضم 28،161 مواطنًا للعمل في القطاع الخاص للمرة الأولى.

يهدف التقرير إلى تحليل إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الشهر، وتقديم تفصيلات حول أعداد المواطنين والمقيمين العاملين في القطاع الخاص من الذكور والإناث، بالإضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين وأعداد المنضمين للعمل في القطاع الخاص للمرة الأولى خلال شهر مارس.