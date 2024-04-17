تاسي يغلق في المنطقة الحمراء وتراجع أسهم 131 شركة 

أغلقت مؤشرات البورصة السعودية تعاملات اليوم الأربعاء، على تباين في الأداء، فمؤشرها الرئيسي المنطقة الحمراء، مع تراجع عدد من الأسهم، بينما السوق الموازية مرتفعة لدى الإغلاق.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي تاسي في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.28% عند مستوى 12,465.98 نقطة مقارنة بمستوى إغلاق الثلاثاء عند 12,500.43 نقطة.

جاء تراجع المؤشر الرئيسي، تحت ضغط تراجع أسهم 131 شركة من الشركات المدرجة في المؤشر، بينما ارتفعت أسعار 96 سهم من الشركات المدرجة. ويبلغ عدد الشركات المقيدة في السوق الرئيسية 234 شركة.

وتراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08% وكانت أكثر الأسهم انخفاضا شركة سينومي ريتيل بنسبة انخفاض 5.16%، بينما كان الأكثر ارتفاعا بين الأسهم شركة الشرقية للتنمية بارتفاع 9.95%.

بينما ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، بنسبة 0.35% إلى مستوى26,401.9 نقطة من إغلاق الثلاثاء عند 26,309.38 نقطة.

وجاء ارتفاع مؤشر سوق نمو – الذي يتداول به 85 شركة مدرجة – مع ارتفاع 38 سهم وانخفاض 31 سهم آخرين.