الأمم المتحدة تسعى لجمع 2.8 مليار دولار لمساعدة الفلسطينيين

ناشدت الأمم المتحدة، لتوفير 2.8 مليار دولار لمساندة أكثر من ثلاثة ملايين شخص في غزة والضفة الغربية حتى نهاية العام الجاري، والمساعدة في تخفيف نقص الغذاء ودرء خطر المجاعة في القطاع.

وأطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الأربعاء، مناشدة عاجلة، مؤكدًا احتياجه للتمويل لمساعدة 3.1 مليون شخص وتقليل المعاناة الإنسانية ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

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وأوضح المكتب، أن جزء من التمويل يقدر بـ 782.1 مليون دولار سيُخصص لتوفير المساعدات الغذائية لـ 2.2 مليون شخص في غزة وما يقارب 400 ألف شخص في الضفة الغربية.

وأدى العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى أزمة غذاء كبرى ونقص حاد في الغذاء بين أهالي غزة بما يتجاوز حاليا مستويات المجاعة في بعض المناطق، وفقا للأمم المتحدة.