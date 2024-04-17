سفارة المملكة في جورجيا تطالب السعوديين بتجنب أماكن المظاهرات

طالبت السفارة السعودية في جورجيا، المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين بتجنب أماكن التجمعات والمظاهرات لحفظ سلامتهم.
وكتبت السفارة عبر حسابها بمنصة “إكس” اليوم الأربعاء: “نظراً لوجود مظاهرات في منطقة وسط مدينة تبليسي.. تود التنويه للمواطنين السعوديين المقيمين والزائرين تجنب أماكن التجمعات والمظاهرات لحفظ سلامتهم”.
وتابعت: “وفي حال الطوارئ يرجى الاتصال على 00995598033300”.
نظراً لوجود مظاهرات في منطقة وسط مدينة تبليسي.
تود التنويه للمواطنين السعوديين المقيمين والزائرين تجنب أماكن التجمعات والمظاهرات لحفظ سلامتهم.
وفي حال الطوارئ يرجى الاتصال على
00995598033300 pic.twitter.com/O9SIDtL9LZ
— السفارة السعودية في جورجيا- KSA Embassy in Georgia (@KSAembassyGOE) April 17, 2024