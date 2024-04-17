“الرمال” أكثر الأحياء تداولاً بالبورصة العقارية بقيمة تخطت 21.8 مليون ريال

شهدت البورصة العقارية اليوم الأربعاء 794 صفقة، بقيمة وصلت إلى أكثر من 691.8 مليون ريال، لمساحة متداولة بلغت 4307575 مترًا مربعًا.

وسجل أعلى سعر للمتر اليوم عبر البورصة العقارية مبلغ 22397 ريال، فيما كان متوسط السعر 160 ريال للمتر.

الأحياء الأكثر تداولاً

احتلت أحياء الرياض قائمة الأحياء الأكثر تداولاً اليوم في السعودية، التي تشهد 5 أحياء، وتصدرهم حي الرمال بقيمة تخطت الـ 21.8 مليون ريال.

وجاء حي العارض في المركز الثاني بقيمة وصلت لأكثر من 19.4 مليون ريال، يليه حي الخير بقيمة تجاوزت 16.3 مليون ريال، ثم حي النظيم بقيمة 11.3 مليون ريال، وفي المركز الخامس جاء حي نمار بقيمة وصلت إلى أكثر من 8.9 مليون ريال.