“زاتكا” تنفذ أكثر من 13 ألف زيارة تفتيشية خلال مارس

نفّذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 13 ألف زيارة تفتيشية إلى الأسواق والمحال التجارية في جميع مناطق المملكة خلال شهر مارس الماضي.

وفي بيان لها أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أوضحت الهيئة أن الزيارات تمت بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وشملت عددًا من القطاعات التجارية الرئيسية مثل البيع بالتجزئة والتبغ والتغذية وبيع السيارات.

وخلال الجولات تم رصد مخالفات من قِبَل الفرق الرقابية، شملت عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة الإلكترونية، وعدم وجود الأختام الضريبية، وعدم إصدار الإشعارات الإلكترونية مدينة أو دائنة، بالإضافة إلى عدم إصدار فواتير ضريبية إلكترونية.

وتهدف هذه الزيارات إلى تعزيز مستوى الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة من قبل أصحاب الأعمال، والحد من التعاملات التجارية غير المشروعة وغير الملتزمة بالتعليمات والضوابط التي وضعتها الهيئة.

ودعت الهيئة المستهلكين للإبلاغ عن أي مؤسسة ترتكب مخالفات ضريبية عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة (zatca.gov.sa) أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA).