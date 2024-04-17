محلل سياسي لـ”الوئام”: السعودية سعت لحل الأزمة السودانية منذ اندلاع الحرب

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    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
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    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
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    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

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    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

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    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

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    معرض البناء الرياضي 2024

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فريق التحرير

17 أبريل 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: السعودية سعت لحل الأزمة السودانية منذ اندلاع الحرب

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: السعودية سعت لحل الأزمة السودانية منذ اندلاع الحرب

الوئام – خاص

منذ اندلاع الحرب في السودان قبل عام تقريبا، تتواصل الجهود السعودية لاحتواء الأزمة السودانية وإنهاء الحرب، عبر الطرق السلمية ودعت إلى الحوار في جدة واستضافت أكثر من جولة للمحادثات بين الطرفين، ولا تزال الجهود السعودية تتواصل حيث شاركت السعودية مؤخرًا في مؤتمر باريس حول السودان بوفد رفيع رأسه نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي.

السعودية والحل السلمي

ومن جانبه قال الدكتور سعد عبدالله الحامد، المحلل السياسي والمستشار في المنازعات الدولية، إنه منذ بداية الأزمة السودانية سعت السعودية لاحتواء الموقف عبر مساندة الحل السلمي ودعمت الاتفاق السابق بين المكون المدني والمكون العسكري قبل الحرب، وكانت دائماً تدعم الحلول السلمية وأن تحكم الشرعية البلاد وعدم السماح للتقسيم والصراعات الطائفية بما يعود بشكل سلبي على السودان.

وأضاف “الحامد” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن السعودية منذ بداية الأزمة حاولت قدر الإمكان أن توقف هذا الصراع وكان حراكها يشمل اتجاهين؛ أحدهما سياسي والآخر إنساني، من خلال عمليه الإجلاء للرعايا والدبلوماسيون الموجودين في السودان وتمكنت من إجلاء عدد كبير من الرعايا الأجانب والسفراء وأيضا السودانيين.

وتابع “الحامد”: “كما رعت السعودية مفاوضات جدة التي تمخضت عن اتفاق جدة لحل الأزمة حيث كان يشتمل على حماية الجوانب الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني وعدم التعرض المنشآت المدنية والسماح بدخول الإغاثة والمساعدات العاجلة وعدم التعرض للأطفال والنساء وانطلاقاً من دور السعودية كان هناك أيضًا جهودًا دبلوماسية عديدة واستطلاعات لتدشين هدنة بين أطراف الصراع في الفترة السابقة.

واستكمل الباحث السياسي: “ولكن هذه الجهود لم تجد من يدعمها على أرض الواقع نظراً لاحتدام الصراع بين هذه الأطراف وعدم قبولها بأي تسويات ورغبتها بحل النزاع على الأرض بطريقتها، دون النظر إلى ما يتكبده السودان من خسائر ومعاناة فضلا عن ملايين النازحين في الداخل والخارج، كما يحتاج السودان إلى معونات إنسانية وإغاثية كبيرة ناهيك عن البنى التحتية التي تدمرت فهذا الصراع أوقف الاقتصاد السوداني وأثر على كل نواحي الأمن داخل السودان”.

الحل السوداني

واستطرد “الحامد”: “إن المرحلة المقبلة تتطلب أن يكون هنالك حلا سودانيا فالصراع عميق لأن طرفي الصراع كانوا ينخرطون في المؤسسة العسكرية وكل منهم يعرف الآخر ولذلك نتحدث عن مكونين عسكريين وبالتالي فإن إنهاء الصراع لن يتم عسكريًا ولذلك لا بد أن تكون هناك مبادرات من جانب السودانيين أنفسهم”.

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