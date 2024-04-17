“بي واي دي” تعلن عن سيارتها “سوبر 3” الكهربائية المزودة بمهبط للمسيرات

أعلنت العلامة التجارية “فانغ تشينغ باو” التابعة لشركة “بي واي دي” عن مفهوم جديد لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية تحت اسم “Super 3″، المتميزة بتصميم مخصص للطرق الوعرة.

السيارة الجديدة الكهربائية المزودة بمنصة هبوط للطائرات المسيرة تُكلف أقل من 28 ألف دولار (قرابة 105 ألف ريال).

أعلنت “بي واي دي” عن علامتها التجارية الجديدة “فانغ تشانغ باو” في يونيو الماضي كعلامة تجارية فرعية، لتتخصص في إنتاج مركبات الطاقة الجديدة الشخصية والمهنية، وقد أطلقت مركبتها الأولى المسماة “Bao 5” في نوفمبر الماضي.

تعد سيارة الدفع الرباعي للطرق الوعرة “Bao 5” نموذجًا هجينًا كهربائيًا يعتمد على منصة “DMO” التكنولوجية الجديدة للعلامة التجارية.

وقد أعلنت “بي واي دي” أن العلامة التجارية “فانغ تشانغ باو” ستطلق مجموعة متنوعة من المركبات، بدءًا من سيارات الطرق الوعرة وحتى السيارات الرياضية.

وإلى الآن، كشفت العلامة التجارية عن ثلاثة نماذج جديدة، وهي سيارة الدفع الرباعي الرائدة “Bao 8″، والسيارة الرياضية المكشوفة “Super 9″، ومفهوم سيارة الدفع الرباعي للطرق الوعرة “Super 3”.

وعلى عكس “Bao 5″، فإن “Super 3” هي سيارة كهربائية بالكامل. وتقول “بي واي دي” إن هيكل سيارة الدفع الرباعي الكهربائية مستوحى من فيلم “حرب النجوم”. ومن المتوقع أن يطلق عليها اسم “Bao 3” بمجرد دخول المفهوم حيز الإنتاج.

تستهدف سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة من “بي واي دي” المشترين الأصغر سنًا، وتأتي مع منصة هبوط للطائرة المسيرة على السطح ومقابض أبواب مخفية ومرايا خلفية إلكترونية. وستظهر سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة أول مرة في معرض “أوتو الصين 2024”.