مدرب النصر يتعرض لوعكة صحية ويغيب عن مواجهة الفيحاء

أعلن نادي النصر اليوم عن تعرض مدربه البرتغالي، لويس كاسترو، لوعكة صحية تطلبت تدخلًا طبيًا بسيطًا.

أوصى الطبيب كاسترو بالراحة عن أي مجهودات بدنية لبضعة أيام، مما يعني غيابه عن قيادة الفريق في مواجهة الفيحاء، الجمعة المقبلة، في إطار منافسات الجولة 28 من دوري روشن.

وذكر النصر في بيان رسمي: “تعرض المدير الفني للفريق الأول السيد لويس كاسترو لوعكة صحية تطلبت تدخلًا طبيًا بسيطًا، أوصى معه الطبيب بالراحة عن أي مجهودات بدنية لبضعة أيام.”

وأضاف البيان: “هذا و سيتولى المساعد الأول السيد ڤيتور سيڤرينو مهمة الإشراف على الفريق مؤقتًا. أمنياتنا للسيد كاسترو بالشفاء العاجل.”

وكان النصر قد ودّع بطولة كأس سوبر الدرعية من دور نصف النهائي على يد فريق الهلال الذي تعرض للهزيمة منه بهدفين مقابل هدف واحد.