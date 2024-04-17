أول تعليق من خيسوس بعد رباعية العين

علق البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال على خسارة الزعيم أمام العين الإماراتي اليوم بنتيجة 4-2 في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

وقال :” لا يوجد مبالغة في الثقة، في كرة القدم لا تستطيع التحكم بما يحدث في المباراة، لم نعتاد أن نستقبل 4 أهداف منها 3 ركلات جزاء ويجب أن نجلس ونعرف سبب حدوث ذلك ونصححها”.

وتابع :” في حديثي معه قال إن احتجتني فأنا جاهز للعب نصف ساعة، منذ إصابته الأخيرة لم يتمرن معنا ضمن المجموعة لذلك لم يلعب أساسيا وكان يضع الثلج اليوم على موقع اصابته”.

وواصل :” قادرين على تعويض النتيجة، 4 أهداف منها 3 ركلات جزاء ويجب أن نتفقهم ذلك”.

وأكمل :” الفريق لم يعتاد بالخروج من المباريات بغير الانتصار ، هي بطولة مهمة بالنسبة لنا ونود الوصول للنهائي لدينا مباراة عودة بالرياض نريد العودة بها ولدينا وقت للاسترجاع”.