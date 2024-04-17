الأهلي عن تأجيل لقاء الهلال: قرار تعسفي

أعلن النادي الأهلي رفضه تأجيل مباراة الهلال بعد قرار إدارة المسابقات برابطة دوري روشن.

وأصدر النادي الأهلي بيان رسمي :” نستغرب تأجيل مباراة الأهلي والهلال إلى الإثنين 6 مايو ونؤكد رفضنا التام للقرار”.

وتابع :” نعتبر هذا القرار فردي ولم يكن لنا أي رأي فيه بصفة رسمية”.

وواصل :” نطلب تطبيق القانون على الجميع بمنح كل نادٍ يوفي راحة على الأقل، وهو ما يعني تأجيل مباراة الأهلي والهلال إلى 20 أبريل الجاري في جدة بدلاً من يوم 6 مايو المقبل ويكون بذلك متماشياً وفقاً للمادة التاسعة فقرة 4 من اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري روشن السعودي”.

وجاء نص البيان كالآتي: