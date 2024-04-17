ريال مدريد يخطف مانشستر سيتي بهدف نظيف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من لقاء الإياب بين مانشستر سيتي وريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بتقدم الريال بهدف نظيف.

سجل البرازيلي رودريجو هدف ريال مدريد الأول في شباك مانشستر سيتي، خلال المباراة المقامة حاليا على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائى لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وجاء هدف رودريجو في الدقيقة 12 من زمن اللقاء، لتصبح النتيجة تقدم ريال مدريد 1 – 0.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: ووكر، دياز، أكانجي، جفارديول.

الوسط: رودري، دي بروين، فودين.

الهجوم: بيرناردو، هالاند، جريليش.

في المقابل يخوض ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: كارفخال، ناتشو، روديجر وميندي.

الوسط: كروس، كامافينجا وفالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، بيلينجهام ورودريجو.

وانتهت مواجهة الذهاب بين فريقى ريال مدريد الأكثر تتويجا بدورى أبطال أوروبا عبر التاريخ، ضد ماتشستر سيتي حامل اللقب، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “سانتياجو برنابيو”، معقل الفريق الملكي.