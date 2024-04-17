سياسي فلسطيني لـ”الوئام”: اعتراف إسبانيا بفلسطين سيشجّع دولاً أوروبية أخرى

يتواصَل الدعم الدولي لفلسطين وقضيتها بعد إعلان بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، أنهم سيتخذون خطوة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد جلسات ستعقد الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة بشأن طلب فلسطين نيْل العضوية الأممية الكاملة.

إسبانيا تدعم فلسطين

من جانبه، يقول الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنه “منذ البداية، وإسبانيا تدعم حق الفلسطينيين في قيام الدولة”.

ويُضيف أيمن الرقب، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن “إسبانيا لها عدة تصريحات لرئيس الوزراء ومواقف عديدة تُنصف الشعب الفلسطيني من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.

ويُتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: “خطوة إسبانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية أتوقّع أنها ستشجّع دولا أخرى، وقد تكون بلجيكا بعدها بشكل مباشر، فالآن لدينا 139 دولة تعترف بفلسطين، وهذه الخطوة تفيد القضية معنوية”.

تطوير العلاقات

يوضّح الرقب: “صحيح أن هذه الخطوة لن تُغيّر شيئاً، لكنها ستطوّر علاقتنا بإسبانيا وأوروبا، مما يمثّل ضغطاً على الأمم المتحدة التي حتى الآن مجلس أمنها يرفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.

يُذكر أن رئيس الوزراء الإسباني، قال إنه “لا بد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية”، مضيفاً: “سننتظر الأسبوع المقبل ونتخذ خطوة بعد جلسات التصويت في الأمم المتحدة”.

وتابع سانشيز: “إذا كنت لا تقبل بوجود فلسطين، فلا يمكنك الاعتراف بها.. إن موقف إسبانيا واضح للغاية، وسوف ندعم أيضاً العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، فالاعتراف بفلسطين هو وحده الذي يمكن أن يضمن التعايش السلمي ويوقف دوّامة العنف”.