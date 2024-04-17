سيول في حضرموت تودي بحياة شخص وتُعلق الدراسة

شهدت محافظة حضرموت بجنوب شرق اليمن هطول أمطار غزيرة، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى حدوث سيول وفيضانات في بعض المناطق، نتيجة لتأثير منخفض جوي يؤثر على جنوب الجزيرة العربية.

ووفقًا لمدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت، العميد مطيع سعيد المنهالي، فقد لقي شاب حتفه غرقًا في المكلا، عاصمة حضرموت، جراء السيول التي نجمت عن الأمطار.

وأفادت مصادر لرويترز بأن المكلا تشهد حاليًا هطول أمطار غزيرة وفيضانات مصحوبة برياح شديدة وارتفاع لأمواج البحر، وتسببت الأمطار في أضرار جسيمة في البنية التحتية والممتلكات، وأغرقت عدة مناطق وجرفت عشرات السيارات.

وتسببت الأمطار أيضًا في انقطاع التيار الكهربائي عن المكلا بالكامل منذ ظهر الأربعاء وحتى المساء، كما غمرت عدة وديان ومساحات من الأراضي الزراعية بالمحافظة.

وقد أمر محافظ حضرموت، مبارك بن ماضي بتعليق الدراسة في مدارس جميع المراحل والمؤسسات التعليمية والجامعية في الحكومة والقطاع الخاص غدًا الخميس.

وبحسب مصادر محلية، فإن بعض مناطق محافظة المهرة بشرق اليمن أيضًا تشهد هطول أمطار، وقد حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من خطر الفيضانات الشديدة في المناطق المنخفضة من اليمن، خلال الأيام القادمة.