أزمة في غرفة ملابس برشلونة قبل الكلاسيكو

تعرضت غرفة ملابس برشلونة لانقسام شديد قبل أيام قليلة من مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو، يوم الأحد المقبل

وجاء ذلك بسبب التصريحات التي أطلقها إلكاي جوندوجان، لاعب وسط البارسا، عقب خسارة برشلونة أمام باريس سان جيرمان وخروج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوندوجان منتقدا أراوخو عقب المباراة: “إذا ارتكب رونالد خطأ، فأعتقد أنها بطاقة حمراء، لم أشاهد الإعادة، لا أعلم، ربما تعرفون أفضل مني.. في مثل هذه اللحظات الحاسمة، عليك التأكد من حصولك على الكرة”.

وأضاف: “إذا لم تفعل ذلك، فأنت بحاجة إلى البقاء بعيدًا وألا تتدخل.. أفضل أن أستقبل هدفًا أو أمنح المهاجم انفرادا، وربما نسمح لحارس المرمى أن ينقذنا، أو حتى نستقبل هدفًا، ولكن ستكون الكفة متساوية”.

ووفقا لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن جوندوجان أشار في تصريحاته إلى بعض زملائه في الفريق وأنهم تسببوا في الخسارة، ورغم أنه لم يذكر أسماء كل اللاعبين، لكن كان مفهومًا أنه يشير إلى أراوخو في الطرد، وإلى كانسيلو في ركلة الجزاء، وإلى روبرت ليفاندوفسكي عند الدفاع عن المرمى أمام فيتينيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض اللاعبين في غرفة ملابس برشلونة أيدوا تصريحات جوندوجان ضد المخطئين، بينما لم يتفق معها البعض الآخر، ما صنع حالة من الانقسام داخل الفريق قبل الكلاسيكو.

وأوضحت أنه لم يتم نصح جوندوجان بتصحيح أو توضيح تصريحاته، أو تبرير ما قاله أمام اللاعبين بغرفة خلع الملابس.

وقال المقربون من جوندوجان إن هذه طريقة اللاعب في التحدث؛ حيث إنه يعبر عما يريد بشكل مباشر وصريح، لكنه لا يريد إدانة أي زميل أو الإشارة إليه.