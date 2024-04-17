8 علامات تُشير إلى تدهور النظر

يرتبط تدهور البصر بالتقدم في السن، لكن يمكن أن تزداد حدته بسبب عوامل أخرى مثل السكري، السمنة، والوراثة.

تشير طبيبة العيون، جوزي فورتي، في تصريحات لصحيفة “إكسبرس”، إلى أن التدهور يمكن أن يكون نتيجة لحالات مثل النظر الشيخوخي، حيث يحدث فقدان تدريجي للقدرة على التركيز على الأشياء القريبة.

العلامات الرئيسية لتراجع البصر تشمل:

– صعوبة القراءة بوضوح دون الحاجة لابعاد الكتاب.

– تكبير حجم الخط على الهاتف المحمول للرؤية بشكل أفضل.

– الحاجة إلى إضاءة أكثر سطوعًا لرؤية الأشياء بشكل واضح.

– الشعور برؤية ضبابية.

– التركيز الزائد أثناء النظر لفترات طويلة.

– الإصابة بإجهاد العين أو الصداع بعد القراءة.

– طلب الحاجة لنظارات لقراءة الأشياء بوضوح.

– الصعوبة في تمييز الأشياء الصغيرة مثل الملح والفلفل.

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، من الأفضل استشارة طبيب العيون للحصول على تقييم دقيق.

كما تحذر عيادة Mayo Clinic من ضرورة طلب الرعاية الطبية الفورية في حال واجهت أعراضًا مثل:

– فقدان مفاجئ للرؤية في عين واحدة.

– ضبابية أو عدم وضوح الرؤية بشكل مفاجئ.

– رؤية ومضات أو بقع أو هالات حول الأضواء.

الرؤية المزدوجة.