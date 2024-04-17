رسمياً.. بدء تطبيق قرار تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50%

أعلنت وزارة الداخلية بدء تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 18/ 04/ 2024م بنسبة (50%)، اعتباراً من اليوم الخميس.

وذكرت الوزارة أن القرار يدخل حيز التنفيذ بتاريخ 18 أبريل 2024 وينتهي في 18 أكتوبر 2024.

وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المتراكمة عليه خلال 6 أشهر من بدء سريانه، سواء بسدادها دفعة واحدة، أو كل منها على حدة، وعدم ارتكاب ما يؤثر في السلامة العامة.

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وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات المرتكبة مع بدء سريان تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور، التي تتيح تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة (25%)، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بقواعد السير لتحقيق متطلبات السلامة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات.