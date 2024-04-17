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18 أبريل 2024

انتصار مثير من ريال مدريد على مانشستر سيتي في أبطال أوروبا

رياضة
انتصار مثير من ريال مدريد على مانشستر سيتي في أبطال أوروبا

تأهل نادي ريال مدريد الإسباني إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نظيره نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بنتيجة “4-3″ من ركلات الترجيح خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الاتحاد في إياب دور ربع النهائي.

 

افتتح ريال مدريد اللقاء بهدف أول مبكر في الدقيقة 12، سجله رودريجو سيلفا، عقب هجمة منظمة من لاعبي ريال مدريد بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها فينيسيوس جونيور بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها رودريجو سيلفا بتسديدة قوية تصدى لها الحارس بصعوبة شديدة لترتد وتجد متابعة مجددًا من رودريجو سيلفا بتسديدة وضعت الكرة داخل الشباك.

 

وكاد أصحاب الأرض أن يخطف هدف التعادل، في الدقيقة 20، والتي شهدت هدف محقق ضائع لصالح مانشستر سيتي برأسية عن طريق إيرلينج هالاند من داخل منطقة الجزاء ارتدت من العارضة العلوية للمرمى.

 

ومع بداية شوط اللقاء الثاني شهدت ضغط متقدم من لاعبي مانشستر سيتي على مدافعي ريال مدريد في محاولة لاستخلاص الكرة بشكل مبكر، وإدراك هدف التعادل.

 

واستمرت محاولات أصحاب الأرض لاختراق الدفاعات المنظمة من لاعبي الميرينجي حتى إلتزم لاعبي ريال مدريد بالتمركز في وسط الملعب لغلق المساحات أمام لاعبي مانشستر سيتي، لتجد كتيبة جوارديولا صعوبة في اختراق دفاعات كتيبة أنشيلوتي.

 

ولكن عند الوصول إلى الدقيقة 76 شهدت هدف التعادل لمانشستر سيتي، سجله كيفين دي بروين، بعد عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق جيريمي دوكو إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها أنطونيو روديجر بشكل سئ للغاية لتتهيأ أمام أقدام كيفين دي بروين الذي سدد مباشرة داخل الشباك.

 

وشهدت الدقيقة 82 هدف محقق ضائع لمانشستر سيتي بتسديدة عن طريق كيفين دي بروين المتمركز دون رقابة دفاعية أمام المرمى مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

 

وفي الدقائق الأخيرة تراجع كامل من جميع لاعبي ريال مدريد في وسط الملعب الدفاعي للفريق، وسط تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الفريقين، لينتهى الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين بهدف ليصبح مجموع مجموع مباراتيالذهابوالإياب”4-4” ويلجأ كل منهما إلى الأشواط الإضافية، لحسم المتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

 

وشهدت بداية شوط اللقاء الأول الإضافي دفاع متقدم من لاعبي ريال مدريد في محاولة لتخفيف الضغط الهجومي القوي من لاعبي مانشستر سيتي، منعًا لتعرض شباكه لهدف.

 

وشهدت الدقيقة 105+2 شهدت هدف محقق ضائع لريال مدريد بتسديدة عن طريق أنطونيو روديجر من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

 

وفي الشوط الإضافي الثاني استمرت محاولات مانشستر سيتي الهجومية بحثًا عن الهدف الثاني، ليسيطر أصحاب الأرض على الكرة داخل أرضية الملعب، يقابلها تمركز دفاعى جيد من لاعبي ريال مدريد.

 

وينتهي الوقت الأصلي والإضافي من المباراة

 

وأطلق حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية الوقت الإضافي بسيطرة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليصبح مجموع المباراتين “4-4″، وسط سيطرة هجومية من مانشستر سيتي يمنعها دفاع ريال مدريد، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، لحسم المتأهل.

 

وانتهى اللقاء بفوز ريال مدريد الإسباني على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة “4-3” من ركلات الترجيح ويتأهل رسميًا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويضرب موعدًا مع بايرن ميونخ الألماني.

 

أهدر برناردو سيلفا، وماتيو كوفاسيتش، ركلتي جزاء لصالح مانشستر سيتي، فيما أهدر لوكا مودريتش ركلة واحدة لصالح ريال مدريد.

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