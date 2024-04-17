خبير تحكيمي: جميع قرارات حكم مباراة العين والهلال صحيحة

أكد الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح صحة جميع قرارات الحكم الأردني أدهم مخادمة في مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقد أوضح عبدالفتاح في مداخلته ببرنامج “في المرمى” على قناة “العربية” أن ركلة الجزاء الأولى التي احتسبها الحكم لصالح العين كانت صحيحة، وكذلك ركلة الجزاء الثانية التي حصل عليها الفريق نفسه، مضيفًا: “على الرغم من صعوبة هذه الركلة، إلا أنها كانت صحيحة ولم تكن اللعبة بحاجة لمراجعة حكم الفيديو”.

أما بخصوص عدم احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح الهلال، فقد أشار عبدالفتاح إلى أن هذا القرار كان صحيحًا نظرًا لوجود حالة تسلل، مؤكدًا أيضًا أن هدف الهلال الثاني كان صحيحًا دون وجود أي حالة تسلل.

وحسم العين الإماراتي فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 4-2، بفضل تألق المغربي سفيان رحيمي الذي سجل هاتريك.