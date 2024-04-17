15 مليون دولار مساهمة مالية من الجزائر للأونروا

ذكر التلفزيون العمومي الجزائري، اليوم الخميس، أن البلاد ستقدم مساهمة مالية استثنائية قدرها 15 مليون دولار لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتوفّر الوكالة المساعدات والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وكذلك في أنحاء المنطقة بشكل أوسع.

وقال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول وكالة “الأونروا” إن الجزائر وبقرار من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعلن تقديم مساهمة مالية استثنائية قدرها 15 مليون دولار أمريكي لصالح الأونروا.

وأضاف عطاف أن الجزائر تعتبر هذه المبادرة “واجباً حقاً ومسؤولية ثابتة تقع علينا وعلى غيرنا من أعضاء المجموعة الدولية”.