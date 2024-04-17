أول تعليق من أنشيلوتي بعد الفوز على المان سيتي

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن رأيه في مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي والتأهل الأوروبي.

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على مانشستر سيتي، بركلات الترجيح بـ(4 – 3)، بالمباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وقال كارلو أنشيلوتي، في تصريحات صحفية أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، عقب المباراة: “لا يجب أن تعتبر ريال مدريد ميتًا أبدًا، لأن ريال مدريد لا يموت أبدًا”.

وكشف أنشيلوتي أن جوارديولا تمنى له التوفيق في نهاية المباراة مضيفًا: “هنأني على التصنيف وتمنى لنا التوفيق، لقد كان رجلا نبيلا، كما كان دائما وكما هو الحال في هذا النادي، نادي السادة”.

وأكمل: “لقد دافعنا بشكل جيد جدًا، لقد رأينا تمرين البقاء هذا في ريال مدريد عدة مرات، بالنسبة لي، كانت هذه هي الطريقة الوحيدة للخروج من هذه المواجهة على قيد الحياة”.

وأضاف: “يتيح لك هذا الدرع الحصول على شيء لم يعتقد أحد أنك تمتلكه، في ركلات الترجيح كنا مقتنعين بأننا قادرون على التأهل، لعب لونين مباراة رائعة وأراد العديد من اللاعبين تنفيذ ركلات الترجيح”.