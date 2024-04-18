“شور العالمية للتقنية” توقع عقداً بقيمة 94 مليون ريال لتطوير منصة إلكترونية وتشغيلها

أعلنت شركة شور العالمية للتقنية، توقيع عقد مع جهة اعتبارية بقيمة 94.2 مليون ريال لتطوير منصة إلكترونية وتشغيلها، بحسب بيان لبورصة السعودية اليوم الخميس.

وقالت الشركة إن مدة العقد ثلاث سنوات، متوقعة أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام 2024، و2025، و2026.

وتأسست شركة شور في عام 2006، ومدرجة في السوق الموازية نمو، وتعمل في مزاولة وتقديم الاستشارات التقنية والإدارية والموارد البشرية وإدارة المشاريع وخدمات الحاسب الآلي ونظم تطبيقية وقواعد ومعلومات، وفق ملفها على تداول.

كما تعمل في تطوير المواقع والانترنت وتحليل وتطوير وتركيب النظم وتقديم الحلول المتكاملة لنظم وتقنية المعلومات وتأمين وحماية الشبكات وتجارة الحاسب الآلي ولوازمها وصيانتها وقطع غيارها.