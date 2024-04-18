انحسارٌ للدولار مع ترقب قرارات الفيدرالي بشأن الفائدة

تراجعت قيمة الدولار اليوم الخميس بسبب تركيز المتعاملين على تقييم النظرة المستقبلية لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وأدت تصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تعزيز التوقعات بأن سياسة الشدة النقدية قد تستمر لفترة أطول.

وشهد الدولار ارتفاعات في الأسابيع الماضية بفعل سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي أدت إلى تخفيض توقعات خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، حيث زادت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط من جاذبية الدولار كملاذ آمن.

وتراجع اليورو قليلاً اليوم إلى 1.0664 دولار بعد أن ارتفع يوم أمس الأربعاء بنسبة 0.5٪ وابتعد عن أدنى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله يوم الثلاثاء، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً في أحدث التداولات إلى 1.2449 دولار بنسبة 0.02٪ خلال اليوم.

سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس القوة النسبية للدولار مقابل ست عملات رئيسية، مستوى 105.97 في أحدث التداولات، وهو مبتعد عن أعلى مستوى له في خمسة أشهر ونصف الذي سجله يوم الثلاثاء عند 106.51، وارتفع المؤشر بنسبة 4.5٪ هذا العام.

لم يسجل الدولار الأسترالي أي تغير يذكر عند 0.6439 دولار أمريكي، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي قليلاً إلى 0.5914 دولار بعد أن ارتفع بنسبة 0.6٪ يوم أمس الأربعاء.