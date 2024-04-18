محلل سياسي لـ”الوئام”: مؤتمر باريس لا يملك حلا لأزمة السودان

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  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

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  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

18 أبريل 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: مؤتمر باريس لا يملك حلا لأزمة السودان

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: مؤتمر باريس لا يملك حلا لأزمة السودان

تفاؤل مشوب بالحذر لدى الشعب السوداني، حول إمكانية الوصول إلى حلول لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ أبريل الماضي، وبخاصة مع انعقاد مؤتمر باريس حول السودان مؤخرًا بمشاركة عدد من الدول العربية والغربية.

تأثيرات المؤتمر

وقال الدكتور رامي زهدي، الخبير في الشؤون الإفريقية، إن مؤتمر باريس له تأثيران على الوضع الإنساني في السودان؛ الأول هو تأثير مباشر بأن يواجه الوضع الإنساني وتقديم دعم لوجيستي ومالي للوضع الإنساني الصعب في السودان والثاني تأثير بشكل غير مباشر بأنه ناقش فرص الحل للأزمة السودانية بالتعاون مع دول الجوار التي تعد دولا متأثرة بما يحدث في السودان.

وأضاف “زهدي” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن مؤتمر باريس من الممكن أن ينجح في تخفيف الوضع الإنساني إلى حد ما، بضخ مبالغ مالية معينة لدعم الظروف الإنسانية الصعبة بالإضافة إلى أنه سوف يكون هناك مسؤولية كبيرة على الدول المانحة وكيفية وصول الدعم للمستحقين في ظل معاناة أكثر من 18 مليون مواطن سوداني من مشاكل جوع ومن توقف أي مصادر للرزق وظروف اقتصادية صعبة.

وتابع الخبير في الشؤون الإفريقية: “عدد النازحين سواء خارج السودان أو داخلها يبلغ 9 ملايين نسمة وبالتالي الظروف صعبة جدا وسوف يكون التحدي كبيرا على مؤتمر باريس أولا بالالتزام بما تم التعهد به من مبالغ مالية فعلى الأغلب يتم التعهد ولا يتم التنفيذ وثانيا سيكون مهما جدا الإعلان عن الآليات لتنفيذ هذه التعهدات بوصول هذه المبالغ المالية لدعم الوضع الإنساني والطبي والبيئي والاقتصادي للسودانيين.

جرائم الحرب

واستطرد “زهدي”: “وعلى مستوى الوضع السياسي ومناقشة فرص الحل لا أفترض أن مؤتمر باريس يملك طريقا لحل الأزمة في السودان في ظل رغبة الأطراف المتصارعة في استكمال الحرب، مشيرًا إلى أن الدعوة للتحقيق في جرائم الحرب التي حدثت في السودان هي نتيجة مهمة وهذه الجرائم لا يجب أن تمر مرور الكرام وإلا سوف تتكرر في دول ونطاقات وصراعات أخرى طالما أن مرتكبي هذه الجرائم يعلمون أنه من الصعب ملاحقتهم أو إثبات هذه الجرائم”.

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