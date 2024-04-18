جوجل تطلق إمكانات الذكاء الاصطناعي لمساعدة أصحاب السيارات الكهربائية

كشفت جوجل عن تحديثات لخدمات الخرائط والبحث، تستهدف مساعدة أصحاب السيارات الكهربائية، ووصولهم إلى معلومات حول محطات الشحن.

تشمل هذه التحديثات ميزة جديدة مُدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل تحديد مواقع الشواحن، بهدف حل مشكلة نفاد الطاقة أثناء السفر، وعدم القدرة على العثور على محطات شحن، التي تعتبر من أكبر مخاوف أصحاب السيارات الكهربائية.

تحديثات جوجل تخدم تطور سوق المركبات

تحديثات جوجل تتزامن مع زيادة استخدام السيارات الكهربائية، والحاجة القصوى الآن للوصول لمعلومات حول محطات الشحن، وذلك عبر تقديم ملخصات جديدة بمساعدة الذكاء الاصطناعي لتوفير معلومات مفيدة حول موقع الشواحن استنادًا إلى المراجعات.

وتطالب جوجل المستخدمين الآن بتقديم تفاصيل إضافية حول تجربتهم مع أجهزة الشحن عند كتابة المراجعات، بما في ذلك نوع القابس المستخدم ومدة الانتظار.

أول المستفيدين أصحاب السيارات المدعومة بجوجل

وتعمل جوجل على تحسين تجربة الخرائط داخل السيارة لعرض المحطات القريبة بمعلومات مفيدة، مثل توافر المنافذ وسرعة الشحن، ومن المقرر طرح هذا التحديث على مستوى العالم، بدءًا من المركبات التي تحتوي على Google built-in.

اقرأ أيضًا: جوجل تُطلق “جيميناي”.. جيل جديد من الذكاء الاصطناعي

وستحصل المركبات التي تحتوي على Google built-in على توسيع لميزة خرائط جوجل التي طُرحت في عام 2023، والتي تقدم اقتراحات لأفضل مواقع الشحن، مما يتيح للمستخدمين اختيار أفضل محطات الشحن وفقًا لموقع سيارتهم الكهربائية.

وفيما يتعلق برحلات الليل، أضافت جوجل فلترًا لشواحن السيارات الكهربائية على أداة البحث الخاصة بالسفر google.com/travel ليتمكن أصحاب السيارات الكهربائية من العثور على الفنادق التي توفر خدمة الشحن في الموقع.