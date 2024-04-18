استدعاء 11 ألف سيارة في كوريا الجنوبية لخلل في المكونات

أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن 4 شركات سيارات هي “هيونداي موتور ومرسيدس بنز-كوريا ومان تراك أند باص وستيلانتس كوريا” قررت استدعاء أكثر من 11 ألف سيارة في كوريا الجنوبية لوجود مكونات معيبة فيها.

وبحسب الوزارة الكورية الجنوبية، فإن شركة ستيلانتس كوريا تنتج سيارات بيجو وستروين الفرنسية وكرايسلر الأمريكية وفيات الإيطالية وأوبل الألمانية.

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وذكرت الوزارة أنه تقرر استدعاء 11159 سيارة من طرز مختلفة لإصلاح العيوب.

وأوضحت أن من بين العيوب، قصور في لحام المقاعد في 6468 سيارة طراز سانتا في وسانتا في الهجين من هيونداي وحوالي 760 سيارة من طراز جرانديور الصالون بسبب أخطاء في برنامج الكمبيوتر في لوحة عداداتها أيضا.

وتشمل القائمة قصر العمر الافتراضي لبعض مكونات مضخة الوقود في حوالي 2400 سيارة من 11 طرازا لشركة مرسيدس بنز الألمانية ومنها طراز إس 500 فورماتيك الصالون.

وأكدت أنه سيتم استدعاء سيارات “بيجو إي 2008” الكهربائية لخلل في كمبيوتر وحدات التحكم الإلكتروني فيها.