أخصائيو تغذية: الروزماري العشب رقم واحد لتقليل الالتهاب

يُعرف العلم الالتهاب رغم آلامه بأنه جزء من عملية الشفاء الطبيعية للجسم عندما تعاني من إصابة (طفيفة أو كبيرة) أو عدوى. لكن الالتهاب المزمن طويل الأمد يمكن أن يكون ضارًا بصحتك، ولهذا فإن أمر علاجه عال الضرورة والأهمية، وفق ما يشير إليه موقع “Eating Well” في تقرير عن عشبة إكليل الجبل “الروزماري” ودورها في علاج الالتهاب، استنادًا إلى آراء أخصائيي التغذية.

ما هو الالتهاب؟

هناك نوعان من الالتهابات: الحادة قصيرة الأجل، والمزمنة طويلة الأجل، وهي الأكثر خطورة على الصحة.

وقد وجدت إحدى الدراسات أن الالتهاب المزمن كان سببًا مساهمًا في ما يقرب من نصف الوفيات في جميع أنحاء العالم، وعادة ما يتعايش هذا النوع من الالتهابات مع حالات صحية أخرى، مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والحالات العصبية مثل مرض باركنسون وأمراض الجهاز الهضمي مثل مرض كرون وحتى حالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب.

وتقول إمبر بانكونين، أخصائية تغذية مسجلة وطاهية تنفيذية معتمدة في Stirlist.com: “من المهم أن تتذكر أن كلًا من الوراثة والنظام الغذائي يمكن أن يلعبًا دورًا في الالتهاب والمرض. هناك العديد من الدراسات التي يمكن أن تشير إلى كيف يمكن لبعض العناصر الغذائية مثل الزيوت الصحية للقلب والبوليفينول ومضادات الأكسدة أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم”.

الروزماري.. العشب رقم واحد لتقليل الالتهاب

يحتوي إكليل الجبل (الروزماري) على عدد كبير من المركبات النباتية أو المركبات التي تقدم فوائد صحية إيجابية للجسم، مثل مادة البوليفينول ولها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، التي يمكن لها مفعول قوي في تحسين صحة الخلايا، وفق ما تشير إليه “بانكونين”.

وقد أجريت عام 2020 مراجعة للأبحاث المتاحة حول “الروزماري” ودوره في اضطرابات الجهاز العصبي، إذ وجد العلماء أن حمض روزمارينيك وحمض الكارنوسيك في الروزماري يحتويان على معظم التأثيرات الطبية بين المركبات الفينولية، وهي مركبات أظهرت فوائد مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ساعدت ليس فقط في علاج الالتهاب، ولكن أيضًا في حالات أخرى.

وخلص العلماء إلى أنه ينبغي اعتبار الروزماري علاجًا بديلًا لعلاج الالتهابات والألم والقلق واضطرابات الذاكرة. ومع ذلك، نظرا لأن الأبحاث المتاحة في هذا المجال غالبًا ما يتم إجراؤها على الروزماري، فهناك حاجة لمزيد من الدراسات السريرية قبل استقراء النتائج على البشر.

وبالمثل، استكشفت مراجعة سابقة المركبات الموجودة في الروزماري والآثار التي أظهرتها على حالات المرض المختلفة. ووجد الباحثون أن المركبات النباتية الرئيسية التي قدمت فوائد صحية إيجابية شملت: حمض الكافيين، وحمض الكارنوسيك، وحمض الكلوروجينيك، وحمض المونوميريك، وحمض الأوليانوليك، وحمض روزمارينيك، وحمض أورسوليك، وألفا بينين، والكافور، والكارنوسول، والأوكالبتول.

الروزماري والسرطان

وخلص العلماء إلى أن الروزماري ومستخلص إكليل الجبل أو الزيت يقدم منتجًا نباتيًا يمكن استخدامه للمساعدة في السيطرة على مجموعة متنوعة من الأمراض الالتهابية.

وكذلك، استكشفت الأبحاث الحديثة حمض روزمارينيك واستخدامه في الوقاية من السرطان وعلاجه بسبب خصائصه المضادة للأكسدة. وتساعد مضادات الأكسدة على تخليص جسمك من الجذور الحرة، والتي يمكن أن تسبب تلف الخلايا وتفاقم الأورام بمرور الوقت.

وخلص العلماء إلى أنه ينبغي اعتبار حمض روزمارينيك علاجًا إضافيًا في الوقاية من السرطان، لأن البيانات تظهر أن حمض روزمارينيك لا يقلل فقط من الالتهاب المزمن، ولكن أيضًا الإجهاد التأكسدي ونمو الورم.

واعتبرت إدارة الغذاء والدواء إكليل الجبل مكونًا معترفًا به عمومًا على أنه آمن (GRAS) للاستهلاك البشري والاستخدام في المنتجات. ومع ذلك، من المهم التحدث مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك قبل إضافة مكمل أو زيت جديد إلى روتينك، وفق ما يشير إليه خبراء “Eating Well”.