أخصائيو تغذية: الروزماري العشب رقم واحد لتقليل الالتهاب

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • فعاليات العيد
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • فعاليات العيد
  • معارض
  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

18 أبريل 2024

أخصائيو تغذية: الروزماري العشب رقم واحد لتقليل الالتهاب

منوعات
أخصائيو تغذية: الروزماري العشب رقم واحد لتقليل الالتهاب

يُعرف العلم الالتهاب رغم آلامه بأنه جزء من عملية الشفاء الطبيعية للجسم عندما تعاني من إصابة (طفيفة أو كبيرة) أو عدوى. لكن الالتهاب المزمن طويل الأمد يمكن أن يكون ضارًا بصحتك، ولهذا فإن أمر علاجه عال الضرورة والأهمية، وفق ما يشير إليه موقع “Eating Well” في تقرير عن عشبة إكليل الجبل “الروزماري” ودورها في علاج الالتهاب، استنادًا إلى آراء أخصائيي التغذية.

ما هو الالتهاب؟

هناك نوعان من الالتهابات: الحادة قصيرة الأجل، والمزمنة طويلة الأجل، وهي الأكثر خطورة على الصحة.

وقد وجدت إحدى الدراسات أن الالتهاب المزمن كان سببًا مساهمًا في ما يقرب من نصف الوفيات في جميع أنحاء العالم، وعادة ما يتعايش هذا النوع من الالتهابات مع حالات صحية أخرى، مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والحالات العصبية مثل مرض باركنسون وأمراض الجهاز الهضمي مثل مرض كرون وحتى حالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب.

وتقول إمبر بانكونين، أخصائية تغذية مسجلة وطاهية تنفيذية معتمدة في Stirlist.com: “من المهم أن تتذكر أن كلًا من الوراثة والنظام الغذائي يمكن أن يلعبًا دورًا في الالتهاب والمرض. هناك العديد من الدراسات التي يمكن أن تشير إلى كيف يمكن لبعض العناصر الغذائية مثل الزيوت الصحية للقلب والبوليفينول ومضادات الأكسدة أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم”.

الروزماري.. العشب رقم واحد لتقليل الالتهاب

يحتوي إكليل الجبل (الروزماري) على عدد كبير من المركبات النباتية أو المركبات التي تقدم فوائد صحية إيجابية للجسم، مثل مادة البوليفينول ولها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، التي يمكن لها مفعول قوي في تحسين صحة الخلايا، وفق ما تشير إليه “بانكونين”.

وقد أجريت عام 2020 مراجعة للأبحاث المتاحة حول “الروزماري” ودوره في اضطرابات الجهاز العصبي، إذ وجد العلماء أن حمض روزمارينيك وحمض الكارنوسيك في الروزماري يحتويان على معظم التأثيرات الطبية بين المركبات الفينولية، وهي مركبات أظهرت فوائد مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ساعدت ليس فقط في علاج الالتهاب، ولكن أيضًا في حالات أخرى.

وخلص العلماء إلى أنه ينبغي اعتبار الروزماري علاجًا بديلًا لعلاج الالتهابات والألم والقلق واضطرابات الذاكرة. ومع ذلك، نظرا لأن الأبحاث المتاحة في هذا المجال غالبًا ما يتم إجراؤها على الروزماري، فهناك حاجة لمزيد من الدراسات السريرية قبل استقراء النتائج على البشر.

وبالمثل، استكشفت مراجعة سابقة المركبات الموجودة في الروزماري والآثار التي أظهرتها على حالات المرض المختلفة. ووجد الباحثون أن المركبات النباتية الرئيسية التي قدمت فوائد صحية إيجابية شملت: حمض الكافيين، وحمض الكارنوسيك، وحمض الكلوروجينيك، وحمض المونوميريك، وحمض الأوليانوليك، وحمض روزمارينيك، وحمض أورسوليك، وألفا بينين، والكافور، والكارنوسول، والأوكالبتول.

الروزماري والسرطان

وخلص العلماء إلى أن الروزماري ومستخلص إكليل الجبل أو الزيت يقدم منتجًا نباتيًا يمكن استخدامه للمساعدة في السيطرة على مجموعة متنوعة من الأمراض الالتهابية.

وكذلك، استكشفت الأبحاث الحديثة حمض روزمارينيك واستخدامه في الوقاية من السرطان وعلاجه بسبب خصائصه المضادة للأكسدة. وتساعد مضادات الأكسدة على تخليص جسمك من الجذور الحرة، والتي يمكن أن تسبب تلف الخلايا وتفاقم الأورام بمرور الوقت.

وخلص العلماء إلى أنه ينبغي اعتبار حمض روزمارينيك علاجًا إضافيًا في الوقاية من السرطان، لأن البيانات تظهر أن حمض روزمارينيك لا يقلل فقط من الالتهاب المزمن، ولكن أيضًا الإجهاد التأكسدي ونمو الورم.

واعتبرت إدارة الغذاء والدواء إكليل الجبل مكونًا معترفًا به عمومًا على أنه آمن (GRAS) للاستهلاك البشري والاستخدام في المنتجات. ومع ذلك، من المهم التحدث مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك قبل إضافة مكمل أو زيت جديد إلى روتينك، وفق ما يشير إليه خبراء “Eating Well”.

تابعنا: