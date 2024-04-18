القبض على شخصين لترويجهما مخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالرياض

أعلنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، اليوم الخميس، إلقاء القبض على شخصين لترويجهما مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حساب الأمن العام، مقطع فيديو على موقع “إكس” (تويتر سابقًا) للشخصين، مؤكدة أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

📹 | دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على شخصين لترويجهما مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. pic.twitter.com/cwPP9CueNJ — الأمن العام (@security_gov) April 18, 2024

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.