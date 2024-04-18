الجامعة السعودية الإلكترونية تنفي صدور قرار بتحديد الفئات المعفاة من الرسوم الدراسية

نفت الجامعة السعودية الإلكترونية بشكل قاطع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صدور قرار رسمي من جانبها بشأن تحديد الفئات المعفاة من الرسوم الدراسية.

وفي منشور لها عبر منصة “إكس”، أكدت الجامعة عدم صحة هذه المعلومات، ودعت الجميع إلى تحرِّي الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

وحرصًا على مصلحة الطلاب، تُؤكّد الجامعة على ضرورة متابعة القنوات الرسمية للجامعة، بما في ذلك موقعها الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على أي معلومات أو أخبار رسمية.

وحذرت الجامعة من الانسياق خلف الأخبار غير الصحيحة أو المشاركة في نشرها، وذلك حرصًا على عدم تضليل الطلاب وتجنب إثارة البلبلة.