مواعيد مباريات اليوم.. 3 مواجهات في دوري روشن وليفربول يلتقي مع أتالانتا

يشهد اليوم إقامة ثلاث مباريات في الدوري السعودي، وعدة مواجهات بالدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي.

وتقام ثلاث مواجهات في دوري روشن بالجولة الثامنة والعشرين، بين التعاون والخليج، والشباب أمام أبها، والفتح ضد الرائد.

وعلى الصعيد الأوروبي يلتقي فريق ليفربول مع نظيره أتالانتا في المباراة التي تقام على ملعب أتليتي أزوري إيطاليا، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات اليوم الخميس:

مواعيد مباريات دوري روشن:

التعاون ضد الخليج وتنطلق في تمام 6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الشباب ضد أبها

الفتح ضد الرائد

وتنطلق المباراتين في تمام 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي:

مارسيليا وبنفيكا

وست هام يونايتد وباير ليفركوزن

أتالانتا ضد ليفربول

روما ضد ميلان

وتنطلق جميع المباريات في تمام 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

دوري المؤتمر الأوروبي:

ليل ضد أستون فيلا

فيورنتينا ضد فيكتوريا بلزن

وتنطلق المباراتين في تمام7:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

فناربخشة ضد أولمبياكوس

باوك سالونيكا ضد كلوب بروج

وتنطلق المباراتين في تمام 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.