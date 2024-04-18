مصادرة 2.4 طن من الخضروات والفواكه في بلدية العزيزية بجدة

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الخميس، عن مصادرة 2.4 أطنان من الخضروات والفواكه بنطاق بلدية العزيزية الفرعية عبر حملة ميدانية لرصد وتعقب “البيع العشوائي”.

وأوضحت أمانة محافظة جدة، أن ذلك يأتي ضمن جهود الأمانة المستمرة؛ لتحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.

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بدورها، أشارت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية هبة حسين البلوي، إلى أن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة المخالفات ضمن الحملات التي تنفذها البلدية في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء.

وذكرت أنها أسفرت عن مصادرة 2.4 أطنان من الخضروات والفواكه لبسطات وعربات عشوائية، وذلك في إطار جهود البلدية للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للبيع.

وأكدت على استمرار أعمال متابعة كافة المخالفات بالنطاق ضمن جهود رفع مستوى الامتثال، وجودة الخدمات، مثمنة إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.