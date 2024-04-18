السعودية للاستثمار الجريء تضاعف الاستثمار في الشركات الناشئة 21 مرة

أصدرت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) اليوم تقرير الأثر، الذي يُسلّط الضوء على إنجازات الشركة وأثرها على تطوير منظومة الاستثمار الخاص في المملكة منذ تأسيسها في عام 2018.

ويُظهر التقرير مساهمة SVC في تحقيق نسب نمو قياسية، حيث بلغ إجمالي استثماراتها عبر جميع برامجها 2.6 مليار ريال، فيما قدّر إجمالي أثر الاستثمارات الملتزم بها متضمنة التزام الشركاء بنحو 13.6 مليار ريال.

ووفقًا للتقرير، فقد دعمت SVC أكثر من 700 شركة ناشئة ومنشأة صغيرة ومتوسطة، شملت عدة قطاعات رئيسية مثل التجارة الإلكترونية والتقنية المالية والرعاية الصحية وتقنيات التعليم والنقل والخدمات اللوجستية.

وقد ساهمت استراتيجية SVC في حصول المملكة على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمرة الأولى من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في عام 2023، وذلك في إنجاز تاريخي يُعكس التطور الملحوظ في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية السعودية 2030 وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وشهدت منظومة الاستثمار الجريء في المملكة تضاعفًا لإجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث وصلت إلى 5.2 مليارات ريال (1.4 مليار دولار أمريكي) في عام 2023.

كما نجحت SVC في زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية، وتشجيع مؤسسات السوق المالية على إنشاء صناديق متخصصة في الاستثمار الجريء والملكية الخاصة، وتحفيز الصناديق الإقليمية والعالمية على الاستثمار في الشركات الوطنية.

وأكد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك على التزام الشركة بتحفيز منظومة الاستثمار الخاص بشكل أكبر من خلال إطلاق برامج ومنتجات استثمار مناسبة بناءً على دراسة وتحليل احتياجات المنظومة وطبقًا لنماذج العمل الإقليمية والعالمية.

ويهدف ذلك إلى تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وتُعدّ SVC جهة حكومية رائدة تُساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال دعم منظومة الاستثمار الخاص وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد الوطني.