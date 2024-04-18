مصرع 137 شخصًا جراء الأمطار الغزيرة في باكستان وأفغانستان

أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها باكستان وأفغانستان، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى مصرع 137 شخصًا، وسط توقعات بهطول مزيد من الأمطار الغزيرة.

وفي باكستان، أعلنت هيئة السيطرة على الكوارث، عن مصرع ما لا يقل عن 67 شخصًا جراء هطول أمطار غزيرة بشكل غير عادي.

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وأعلنت السلطات في باكستان، حالة الطوارئ في مدينة كراتشي بجنوب البلاد، بسبب الأمطار الغزيرة، وسط توقعات باستمرارها.

بدورها، أعلنت هيئة إدارة الكوارث الوطنية الأفغانية، عن وفاة 70 شخصًا بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، فضلاً عن إصابة 56 آخرون، وتضرر 2627 منزلاً على الأقل.