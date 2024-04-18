برنامج استمطار السحب: 4 مليار متر مكعب من الهاطل المطري في 2023

أعلن البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب نتائج عملياته التشغيلية لعام 2023، حيث استهدفت 6 مناطق عبر 415 رحلة استمطار و36 رحلة أبحاث.

تم التحليق لمدة 1312:45 ساعة طيران في عمليات الاستمطار و111:29 ساعة طيران في الأبحاث، باستخدام 4 طائرات استمطار وطائرة للأبحاث.

تم بذلك بذر 7876 شعلة، وأسفر ذلك عن هطول 15 دقيقة من الأمطار، بمجموع يصل إلى 4 مليار متر مكعب، استنادًا إلى الدراسات البحثية للبرنامج.

وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج، أيمن البار، أن البرنامج أكمل حتى الآن 4 مراحل، شملت معظم مناطق المملكة، ويعمل حاليًا ضمن المرحلة الخامسة.

وأشار إلى أن تقنية استمطار السحب تهدف إلى زيادة كمية ونوعية الأمطار، لتحفيز هطولها على مناطق محددة مسبقًا، وذلك من خلال طائرات مخصصة لبذر مواد دقيقة في السحب، وهي تقنية آمنة ومرنة وبتكلفة معقولة.

ويعتبر البرنامج أحد مخرجات قمة الشرق الأوسط الأخضر، التي أعلنها ولي العهد، وهو جزء من سلسلة المبادرات الوطنية المتكاملة لتعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. كما يسهم في الحد من التصحر وزيادة المساحات الخضراء، وفقًا لرؤية 2030.

وقد وقع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، مؤخرًا على اتفاقية شراء 5 طائرات لصالح البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، تعتبر الأبرز والأحدث من نوعها.