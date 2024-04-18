سياسي فلسطيني لـ”الوئام”: الاحتلال دمر التعليم في غزة بشكل كامل

جرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة منذ بداية الحرب حتى الآن، حيث نفذت إسرائيل هجمات ممنهجة على المدارس والجامعات في قطاع غزة، بحسب ما أكد المكتب الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين.

هجمات ممنهجة

وتعليقًا على الأمر، قال ثائر نوفل أبو عطيوي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إنه وفقا لما جاء من تصريحات على لسان المكتب الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن إسرائيل نفذت هجمات ممنهجة على المدارس والجامعات في قطاع غزة، وهذه التصريحات صحيحة تمامًا ومتوافقة مع ما يحدث على أرض الواقع واستمرار الحرب والعدوان للشهر السابع على التوالي، في ظل تدمير معظم الجامعات الفلسطينية تدميرا كاملا ، حيث أصبحت المرافق لا تصلح للتعليم والدراسة، إلا بعد بناء وصيانة تستغرق الكثير من الوقت والتكاليف.

وأضاف “أبو عطيوي” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن هذا الأمر يعني تعطل الحياة التعليمية الأكاديمية لوقت غير محدد وغير معلوم في قطاع غزة، وهذا بعيدا عن التكلفة المالية الباهظة لإعادة بناء وصيانة الجامعات والمعاهد من جديد، ويبقى كل هذا مرهون بانتهاء الحرب، وبداية الإعمار.

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وتابع السياسي الفلسطيني: “وأما عن المدارس فإنها ليست بأحسن من الجامعات والمعاهد ، نظرا لحجم الدمار الكبير الذي لحق بها في كافة أرجاء محافظات غزة هذا من جهة ، وبسبب فرارالنازحين من محافظات شمال القطاع ومدينة غزة إلى تلك المدارس واللجوء إليها كمراكز إغاثة وإيواء من عدوان الاحتلال الإسرائيلي”.

حجم الكارثة

واختتم المحلل الفلسطيني حديثه وقال: “على العموم فإن الحياة التعليمية والمسيرة العلمية في قطاع غزة تحتاج إلى وقت ليس بالقليل حتى تتم استعادة ما كانت عليه قبل الحرب، نظرا لحجم الكارثة والدمار الهائل الذي لحق بكافة المرافق التعليمية على كافة الصعد والمستويات في قطاع غزة”.