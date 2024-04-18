“الطيران المدني”: 5 ملايين ريال غرامات لمخالفة أحكام النظام في الربع الأول من 2024

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الخميس، عن نتائج تقرير لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني عن الربع الأول لعام 2024، حيث بلغت قيمة إجمالي الغرامات التي أصدرتها اللجنة 5 ملايين و302 ألفًا و700 ريال لعدد 185 قرارًا.

شملت القرارات 111 مخالفة صادرة بحق الناقلات الجوية، التي لم تلتزم بتعليمات الهيئة فيما يتعلق بنظام تسجيل المسافرين المسبق وعدم الالتزام بالخانات الزمنية، بإجمالي قيمة غرامات 3 ملايين و650 ألف ريال.

كما صدرت عن اللجنة أيضًا قرارات بـ 31 مخالفة صادرة بحق الناقلات الجوية، وذلك لمخالفتها اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، بإجمالي قيمة غرامات مليون و315 ألف ريال.

وأصدرت اللجنة غرامات بقيمة 45 ألف ريال عن 3 مخالفات صادرة بحق الشركات المرخصة لمخالفتها تعليمات الهيئة بممارستها للنشاط المرخص، فضلًا عن غرامات بقيمة 40 ألف ريال عن مخالفتين صادرتين بحق شركتي نقل جوي؛ لعدم تقيدهما بتنفيذ أحكام التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني.

وأصدرت اللجنة كذلك قرارات بـ 22 مخالفة، صادرة بحق المسافرين المخالفين لتعليمات السلامة الجوية وما يرتكب من سلوك على متن الطائرة، وذلك بقيمة غرامات 58 ألفًا و200 ريال.

وتضمنت قائمة المخالفات أيضًا 8 قرارات بحق الأفراد نظير استخدام الطائرات بدون طيار دون الحصول على الترخيص والشهادات اللازمة لها، بقيمة 37 ألفًا و500 ريال غرامات، بالإضافة إلى مخالفتين بحق أفراد تجاوزوا المناطق المحضورة في المطارات بما يخالف أنظمة وتعليمات الهيئة، و6 مخالفات بحق أفراد نظير التحليق بطائرات خفيفة الوزن دون تصريح بقيمة 155 ألف ريال غرامات.